Discovery Channel 20:15 bis 21:00 Dokusoap Yukon Men - Überleben in Alaska Polarnacht USA 2015 Stereo 16:9 Merken Die meisten Bewohner Tananas sind Nachfahren amerikanischer Ureinwohner. Aber auch Stadtmenschen wie Stan Zuray haben in der 200-Seelen-Ortschaft eine neue Heimat gefunden. Die Mitglieder der Gemeinde leben Hunderte Kilometer von der Zivilisation entfernt von dem, was das Land zu bieten hat. Im Winter entwickelt sich das Aussteiger-Dasein jedoch zum knallharten Überlebenskampf: Denn dann fallen die Temperaturen in der Yukon-Koyukuk Census Area bis auf minus 45 Grad, und es gibt pro Tag nur vier Stunden Sonnenlicht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Yukon Men Musik: Didier Rachou