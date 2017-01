Sky Nostalgie 20:15 bis 22:00 Abenteuerfilm Sindbads gefährliche Abenteuer USA 1973 16:9 20 40 60 80 100 Merken Sindbad (John Phillip Law) findet ein Stück eines magischen Amuletts. Gemeinsam mit dem Großwesir von Marabia (Douglas Wilmer), der ebenfalls einen Teil des Schmuckstücks besitzt, macht er sich auf die Suche nach dem dritten Bruchstück. Während der Fahrt erwarten die beiden zahlreiche gefährliche Abenteuer. - Spannendes Märchen aus 1001 Nacht mit großartigen Stop-Motion-Effekten von Trick-Meister Ray Harryhausen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Phillip Law (Sindbad) Caroline Munro (Margiana) Tom Baker (Koura) Douglas Wilmer (Wesir) Martin Shaw (Rashid) Grégoire Aslan (Hakim) Kurt Christian (Haroun) Originaltitel: The Golden Voyage of Sinbad Regie: Gordon Hessler Drehbuch: Brian Clemens Kamera: Ted Moore Musik: Miklós Rózsa Altersempfehlung: ab 12