Heimatkanal 20:15 bis 21:00 Serien Tierarzt Dr. Engel Wer's glaubt wird selig D 1998 Stereo 16:9 Hubert Streifelberger hält in seiner Wohnung eine Riesenschlange. Als das Tier ausreißt, versetzt das alle Bewohner des Mietshauses in Angst. Die Polizisten Haberland und Klein rufen Dr. Engel zu Hilfe. Diesem gelingt es mit einem Trick, die Boa Constrictor wieder einzufangen. - Der Sägewerksbesitzer Naujoks macht Gerlinde den Hof, lädt sie zum Essen ein und schickt ihr Rosen. Gerlinde lässt sich das gern gefallen. Angelika dagegen fühlt sich eingeengt, seit sie sich wieder mit Quirin versöhnt hat. Das gesteht sie ihrer Freundin Marianne bei einem langen Einkaufsbummel in München. Schauspieler: Wolfgang Fierek (Dr. Quirin Engel) Susanne Czepl (Angelika Engel) Veronika Fitz (Gerlinde Schneider) Hans Brenner (Joseph Hallhuber) Theresia Fendt (Anja Engel) Fabian König (Sebastian Engel) Michael Schreiner (Hubert Streifelberger) Originaltitel: Tierarzt Dr. Engel Regie: Werner Masten Drehbuch: Felix Huby Kamera: Rainer Lauter Musik: Curt Cress, Chris Weller