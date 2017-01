Sky Comedy 20:15 bis 22:05 Komödie Entourage USA 2015 Nach einer Vorlage von Doug Ellin, Rob Weiss 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Nach acht Serienstaffeln kommt die coole Hollywood-Clique um Schauspieler Vincent Chase (Adrian Grenier) in einem Kinofilm zusammen: Dauer-Wüterich Ari Gold (Jeremy Piven) ist nach einer kurzen Auszeit und einigen Zugeständnissen an Mrs Gold zurück im Entertainment-Business. Als frischgebackener Studioboss bietet er Vince die Hauptrolle in seinem ersten großen Film an. Dieser schlägt ein, aber nur unter der Voraussetzung, selbst Regie zu führen. Doch kann der Jungstar das Projekt stemmen und stehen die Geldgeber hinter der Besetzung? - Gute-Laune-Movie für die Fans der Kultserie, mit Gastauftritten von Liam Neeson, Jessica Alba und Produzent Mark Wahlberg. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin Connolly (Eric) Adrian Grenier (Vince) Kevin Dillon (Johnny Drama) Jerry Ferrara (Turtle) Jeremy Piven (Ari Gold) Emmanuelle Chriqui (Sloan) Perrey Reeves (Mrs. Ari) Originaltitel: Entourage Regie: Doug Ellin Drehbuch: Doug Ellin Kamera: Steven Fierberg Altersempfehlung: ab 12