13th Street 21:00 bis 21:50 Krimiserie Navy CIS: New Orleans Wahnsinn für fünf Dollar USA 2015 Stereo 16:9 Merken Als Prides (Scott Bakula) Team an einem Spendenlauf durch New Orleans teilnimmt, stürzt plötzlich eine Frau von einem Hausdach in den Tod. Das Opfer erweist sich als Petty Officer Kelsey Waever (Caroline Hebert). Die Obduktion ergibt, dass die junge Frau mit einer halluzinogenen Droge vollgepumpt war, die überall in der Stadt im Umlauf ist. Die Ermittler versuchen herauszufinden, wer dafür verantwortlich ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Bakula (Dwayne Pride) Lucas Black (Christopher LaSalle) Zoe McLellan (Meredith Brody) Rob Kerkovich (Sebastian Lund) Daryl Mitchell (Patton Plame) Shalita Grant (Sonja Percy) CCH Pounder (Dr. Loretta Wade) Originaltitel: NCIS: New Orleans Regie: Leslie Libman Drehbuch: David Appelbaum Kamera: Gordon Lonsdale Musik: Brian Kirk Altersempfehlung: ab 16