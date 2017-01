Spiegel Geschichte 20:15 bis 21:05 Dokumentation Hitler, der Verführer GB 2012 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 2: Hitler gab sich mit der Machtübernahme in Deutschland nicht zufrieden. 1938 wollte er auch sein Heimatland Österreich unter seine Herrschaft bringen. Mit tatkräftiger Unterstützung vieler Österreicher vollzog er 1938 den so genannten Anschluss an das Deutsche Reich, um wenig später auch das Sudetenland zu besetzen. Nach dem Überfall auf Polen im Jahr 1939 begann schließlich der Zweite Weltkrieg. Doch Hitler hatte noch immer nicht genug und wollte nun auch Westeuropa unterwerfen. Dazu brauchte er jedoch die Unterstützung des deutschen Volkes... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Dark Charisma Of Adolf Hitler Altersempfehlung: ab 12