AXN 22:35 bis 23:20 Actionserie Justified Väter und Söhne USA 2010 16:9 Bo macht in Florida einen Millionen-Deal mit dem Drogen-Baron Gio Reyes. Dieser will nicht nur das Rauschgiftgeschäft abschließen, er will sich auch bei einem alten Widersacher rächen: Raylan Givens. Dieser hatte sowohl seinen Geschäftspartner Tommy Bucks als auch diverse "Angestellte" zur Strecke gebracht. Bo verspricht ihm, dieses Problem aus der Welt zu schaffen. Doch er rechnet nicht damit, dass ihm sein Sohn Boyd einen gewaltigen Strich durch die Rechnung macht... Schauspieler: Timothy Olyphant (Raylan Givens) Nick Searcy (Chief Deputy Art Mullen) Joelle Carter (Ava Crowder) Jacob Pitts (Tim Gutterson) Erica Tazel (Rachel Brooks) Natalie Zea (Winona Hawkins) Jordi Caballero (Gio Reyes) Originaltitel: Justified Regie: Michael Katleman Drehbuch: Dave Andron Kamera: Francis Kenny Musik: Steve Porcaro Altersempfehlung: ab 18