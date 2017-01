FOX 22:25 bis 23:10 Fantasyserie Sleepy Hollow Succubus USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Henry beschwört einen Sukkubus herauf, einen weiblichen Dämon, der den Menschen die Lebenskraft raubt. Ichabod und Abbie ahnen, dass Moloch sich dadurch einen Weg in die Menschenwelt öffnen will. Sie machen sich auf, den Dämon aufzuspüren, um ihn unschädlich zu machen. Mit der schönen Hexe Katrina gelingt es Ichabod und Abbie, einen neuen Gefährten im Kampf gegen das Böse zu gewinnen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Mison (Ichabod Crane) Nicole Beharie (Abbie Mills) Orlando Jones (Captain Frank Irving) Katia Winter (Katrina Crane) Lyndie Greenwood (Jenny Mills) John Noble (Henry Parrish) Matt Barr (Nick Hawley) Originaltitel: Sleepy Hollow Regie: David Boyd Drehbuch: Albert Kim Kamera: Tod Campbell Musik: Robert Lydecker