Kinowelt 23:30 bis 01:15 Thriller Nightwatch - Nachtwache DK 1994 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der Jura-Student Martin nimmt einen ungewöhnlichen Studentenjob an: Als Wächter für die Gerichtsmedizin wird er für einige Zeit seine Nachtstunden umgeben von Leichen verbringen - ein gewöhnungsbedürftiges Umfeld. Doch die Nächte werden schon bald noch wesentlich unheimlicher, denn in der Stadt wird ein Sexualmörder gesucht. Nicht nur werden dessen Opfer in die Gerichtsmedizin eingeliefert - Martin erwartet schon bald ein noch wesentlich unheimlicherer Besucher. Packender Horrorthriller aus Dänemark! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nikolaj Coster-Waldau (Martin) Sofie Gråbøl (Kalinka) Kim Bodnia (Jens) Lotte Andersen (Lotte) Ulf Pilgaard (Insp. Wörmer) Rikke Louise Andersson (Joyce) Stig Hoffmeyer (Rolf) Originaltitel: Nattevagten Regie: Ole Bornedal Drehbuch: Ole Bornedal Kamera: Dan Laustsen Musik: Joachim Holbek, Knud Odde, The Sandmen, Sort Sol Altersempfehlung: ab 16