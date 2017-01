Kinowelt 22:05 bis 23:30 Drama Interview USA, CDN, NL 2007 16:9 20 40 60 80 100 Merken Während in Washington der Skandal des Jahres gärt, soll Pierre Peders in New York das langbeinige, blonde Serienstarlet Katya interviewen. Für den gestandenen Journalisten eine Degradierung ohne gleichen, dementsprechend unvorbereitet und widerwillig geht er an die Sache ran. Doch Katya kontert die herablassenden Fragen mit scharfzüngigen Antworten und lässt den Berufszyniker mehrfach auflaufen. Offenbar hat Pierre sein Gegenüber unterschätzt. Als das Interview in Katyas Loftwohnung fortgeführt wird, entwickelt sich zwischen den beiden Egos ein prickelndes Duell um Macht, Lügen und intime Geständnisse. Steve Buscemis exzellent gefilmtes Remake des gleichnamigen Films des ermordeten niederländischen Regisseurs Theo van Gogh ist ein packendes, wendungsreiches Wortgefecht voller intelligentem Witz und Erotik, mit zahlreichen Seitenhieben auf die Medienmaschinerie. An der Seite des gewohnt brillant agierendem Steve Buscemi läuft Sienna Miller zur Hochform auf! Auch die Kritik überhäuft "Das Interview" mit Lobeshymnen: "Alle Zweifel daran, das Sienna Miller eine begabte Schauspielerin ist, sollten mit "Interview" zum Verstummen gebracht sein." (Quelle: Entertainment Weekly) "Ein Schauspielerduell erster Qualität!" (Quelle: FAZ) "Ein fulminanter Film!" (Quelle: Der Tagesspiegel) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Steve Buscemi (Pierre Peders) Sienna Miller (Katya) Michael Buscemi (Robert Peders) Tara Elders (Maggie) David Schechter (Maitre'd) Molly Griffith (Waitress) Elizabeth Bracco (Frau im Restaurant) Originaltitel: Interview Regie: Steve Buscemi Drehbuch: Steve Buscemi , David Schechter, Theodor Holman Kamera: Thomas Kist Musik: Evan Lurie Altersempfehlung: ab 12