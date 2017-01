Kinowelt 20:15 bis 22:05 Horrorfilm Sinister USA, GB 2012 16:9 20 40 60 80 100 Merken Auf der Jagd nach Stoff für sein neues Buch zieht Crime-Autor Ellison Oswalt (Ethan Hawke) mit Ehefrau Tracy (Juliet Rylance) und den Kindern in ein Haus, in dem vor Jahren eine Familie brutal ermordet wurde. Auf dem Dachboden fällt ihm eine Kiste mit alten Super-8-Filmen in die Hände, die offenbar eine grausige Mordserie dokumentiert. Ellison beginnt auf eigene Faust zu ermitteln und bekommt es bald mit der Angst zu tun. Denn plötzlich häufen sich unheimliche Vorfälle. - Meisterhafter Okkultschocker von den Machern von "Paranormal Activity" und "Der Exorzismus der Emily Rose". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ethan Hawke (Ellison) Juliet Rylance (Tracy) Fred Dalton Thompson (Sheriff) James Ransone (Deputy) Michael Hall D'Addario (Trevor) Clare Foley (Ashley) Victoria Leigh (Stephanie) Originaltitel: Sinister Regie: Scott Derrickson Drehbuch: Scott Derrickson, C. Robert Cargill Kamera: Chris Norr Musik: Chris Young Altersempfehlung: ab 16