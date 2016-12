Das Erste 09:05 bis 09:55 Telenovela Rote Rosen Folge: 2341 D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken In ihrem Schädlings-Desaster hofft Merle auf die Fadenwürmer als biologisches Gegenmittel gegen die Schnakenrüssler-Larven. Ob die helfen, kann sie aber nur abwarten. Torben schreitet hingegen im Rosenhausgarten mit der chemischen Keule zur Tat. Sehr zum Missfallen Brittas, als Lillys Schildkröte "Diogenes" sich vergiftet. Simone nutzt die Verseuchung der städtischen Grünflächen, um Thomas unter Druck zu setzen. Am Ende erkennt Merle, dass dem Schädling auf dem ökologischen Weg nicht beizukommen ist. Sie muss sämtliche Pflanzen der Gärtnerei vernichten. Hilflos steht sie vor dem drohenden Aus ihrer Gärtnerei. Im Kampf gegen die Eröffnung der "Blütenweiß"-Filiale gegenüber von Elianes Wäscherei, ersinnt Theo einen Waschwettbewerb. Ein von Passanten auf dem Salzmarkt verschmutztes Bettlaken soll beweisen, wer sauberer wäscht. Alle helfen tatkräftig mit und Theo filmt das Spektakel. Doch er überdreht mal wieder. Hannes entdeckt in Dennis' Entrümpelungskisten eine Laterna Magica mit einem alten Foto des "Drei Könige" darin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cheryl Shepard (Sydney) Mickey Hardt (Mathis) David C. Bunners (Holger) Constantin Lücke (Patrick) Gerry Hungbauer (Thomas) Brigitte Antonius (Johanna) Hermann Toelcke (Gunter) Originaltitel: Rote Rosen Regie: Patricia Frey, Ralph Bridle Drehbuch: Gabi Krieg Kamera: Wulf Sager, Rainer Nolte Musik: Tunepool

