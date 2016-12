n-tv 06:10 bis 07:00 Dokumentation Schlangen-Alarm - Einsatz in der Nachbarschaft SA 2013 16:9 HDTV Live TV Merken Im Frühling leidet Durban in Südafrika unter einer Schlangenplage. Nach der Winterstarre suchen die hungrigen Reptilien nach Futter. Die Schlangenjäger Simon und Nadine Keys haben jetzt viel zu tun. Als sie einen Anruf bekommen, in dem jemand erzählt, er habe in seinem Garten eine Schwarze Mamba gesehen, müssen sie so schnell wie möglich handeln. Die n-tv Dokumentation ist mit dabei. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Snakes In the City

