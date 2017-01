Das Erste 14:10 bis 15:00 Telenovela Rote Rosen Folge: 2345 D 2016 2017-01-07 06:50 Stereo Untertitel HDTV Neue Folge Live TV Merken Sydney ist aufs Neue irritiert, als Mielitzer ihrem Vater kriminelle Grundbuch-Änderungen unterstellt. Beide stellen fest, dass die Vergangenheit sie lange nicht losgelassen hat. Aber Sydney wird klar: Egal wie taktisch Mielitzers Absichten zunächst waren, sie will ihn näher kennenlernen. Eliane freut sich über den "Blütenweiß"-Rückzug, doch dann findet sie Vertragsunterlagen zwischen "Blütenweiß" und der Wäscherei-Kette "Fast and Clean". Theo tobt - und schwingt sich zu größeren Taten auf: Er kauft - durch Mielitzer animiert - das "Blütenweiß"-Imperium! Thomas stellt geschockt fest: Das Rathaus wird erpresst! Cyperhacker fordern 100.000 Euro. Ausnahmsweise ist er gleicher Meinung wie Simone: Der Erpressung darf nicht nachgegeben werden. Dass Gunter sie für eine Diebin hält, kränkt Sandra sehr. Zum Glück lässt sich das Missverständnis schnell aufklären. Sandra verspricht, in Zukunft endlich offen mit Schwierigkeiten umzugehen und hofft, Gunter wieder näher zu kommen, doch der zeigt ihr die kalte Schulter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cheryl Shepard (Sydney) Mickey Hardt (Mathis) David C. Bunners (Holger) Constantin Lücke (Patrick) Gerry Hungbauer (Thomas) Brigitte Antonius (Johanna) Hermann Toelcke (Gunter) Originaltitel: Rote Rosen Regie: Patricia Frey, Ralph Bridle Drehbuch: Katrin Morchner Kamera: Wulf Sager, Rainer Nolte Musik: Tunepool