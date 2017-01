Hessen 11:25 bis 12:15 Telenovela Rote Rosen Folge: 2344 D 2016 Untertitel HDTV Live TV Merken Sandra hat Pech, als eine Ladendiebin ausgerechnet das Kleid stielt, das Sandra selbst in der Boutique getragen hatte. Um nicht vor Gunter schon wieder einen Fehler eingestehen zu müssen, besorgt Sandra auf eigene Kosten das Kleid neu. Als Gunter das Kleid bei Sandra entdeckt, konfrontiert er sie mit seinem Verdacht, dass sie es gestohlen hat. Sandra ist fassungslos. Edda liegt eingeklemmt im Wald und hofft auf Hilfe. Als sie schließlich von Mathis und Eliane gerettet wird, gibt sie die Handywette auf. Gunter sät bei Sydney Zweifel an Mielitzers Aufrichtigkeit. Im Gespräch mit Merle wünscht sie sich jedoch, dass Mielitzer die Wahrheit über seine Gefühle gesagt hat. Ein Computervirus ist in das Netzwerk des Rathauses eingedrungen. Simone befürchtet, dass ihre Tarnung als Kaufinteressentin an Merles Grundstück auffliegt. Als Theo erfährt, dass "Blütenweiß" doch keine Filiale neben "SambaSauba" eröffnen will, ist er im Gegensatz zu Eliane misstrauisch. Bis er vom "Blütenweiß"-Chef persönlich erfährt, dass den dessen Frau verlassen hat und er verkaufen muss. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cheryl Shepard (Sydney) Mickey Hardt (Mathis) David C. Bunners (Holger) Constantin Lücke (Patrick) Gerry Hungbauer (Thomas) Brigitte Antonius (Johanna) Hermann Toelcke (Gunter) Originaltitel: Rote Rosen Regie: Patricia Frey, Ralph Bridle Drehbuch: Jochen K. Franke Kamera: Wulf Sager, Rainer Nolte Musik: Tunepool

