Das Erste 14:10 bis 15:00 Telenovela Rote Rosen Folge: 2342 D 2016 2017-01-02 06:20 Stereo Untertitel HDTV Neue Folge

Simone macht sich erneut Hoffnung auf Mielitzer, aber der ist gegen seinen Willen von Sydney fasziniert und lässt sich nicht verführen. Ihm geht das Herz auf, als Sydney seine Einladung zum Dinner annimmt. Doch dann entdeckt er die Laterna Magica, die Sydney für Gunter von Hannes gekauft hat und verliert zu Sydneys Irritation die Fassung. Muss er sie in sein Familiengeheimnis einweihen? Merle will weiter kämpfen - gegen Schnakenrüssler und Image-GAU. Auch wenn Gunter es nicht fertig bringt, ihr beizustehen. Nicht zuletzt dank Sydney und Sandra bleibt sie stark. Doch als sie unaufgefordert ein Kaufangebot für die Gärtnerei erhält, muss Merle befürchten, dass der Imageschaden nicht mehr zu reparieren ist. Theo ist genervt, weil Eliane ihm verbietet, den getricksten Wäschevergleich von "SambaSauba" und "Blütenweiß" im Netz zu veröffentlichen. Dennoch kursiert offensichtlich ein Wäsche-Video im Netz. Wütend stellt sie Theo zur Rede - und ist erleichtert, dass er das Bildmaterial umgeschnitten hat - mit begeisterter Resonanz im Netz.

Schauspieler: Cheryl Shepard (Sydney) Mickey Hardt (Mathis) David C. Bunners (Holger) Constantin Lücke (Patrick) Gerry Hungbauer (Thomas) Brigitte Antonius (Johanna) Hermann Toelcke (Gunter) Originaltitel: Rote Rosen Regie: Patricia Frey, Ralph Bridle Drehbuch: Justine Baltrusch Kamera: Wulf Sager, Rainer Nolte Musik: Tunepool