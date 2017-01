MDR 07:15 bis 08:00 Telenovela Rote Rosen Folge: 2340 D 2016 Live TV Merken Hannes Zeitmietvertrag für die Werkstatt wird überraschend nicht verlängert. Das veranlasst Theo, Eliane zu einem längerfristigen Mietvertrag für "Samba-Sauba" zu überreden. Eliane will sich nun für fünf Jahre an die Wäscherei und den Salzmarkt binden. Nach einem fröhlichen Grillabend anlässlich des Hochzeitstages von Carla und Torben trifft Eliane auf dem Heimweg der Schlag: In die gekündigte Werkstatt zieht in drei Wochen ihr Konkurrent "Blütenweiß" ein. Torben will Carla als Überraschung ein hübsches Dessous-Set zukommen lassen. Durch einen Irrtum seinerseits gelangt die Wäsche jedoch zu Eliane, die sich über die vermeintliche Aufmerksamkeit von Mathis freut. Merle realisiert entsetzt den ganzen Umfang ihres Larven-Dramas. Bedrückt durch das Ende der Freundschaft mit Gunter fühlt sie sich unendlich einsam, auch wenn ihr Sydney wieder entgegenkommt. Gunter reagiert zutiefst verletzt auf Merles Entscheidung. Mit Thomas spricht er über die Chancen einer neuen Liebe und macht seinen Freund dabei um eine Illusion ärmer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cheryl Shepard (Sydney) Mickey Hardt (Mathis) David C. Bunners (Holger) Constantin Lücke (Patrick) Gerry Hungbauer (Thomas) Brigitte Antonius (Johanna) Hermann Toelcke (Gunter) Originaltitel: Rote Rosen Regie: Christoph Klünker, Patrik Fichte Drehbuch: Rainer Brandenburg Kamera: Rainer Nolte, Till Sündermann Musik: Tunepool

