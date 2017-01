RBB 06:20 bis 07:10 Telenovela Rote Rosen Folge: 2348 D 2016 Live TV Merken Zwischen Merle und Gunter sind die Spannungen groß. Beide leiden unter der Situation, sie können nicht mit dem anderen, aber auch nicht ohne. Als sie mit Merles Lieferwagen eine Panne haben, entladen sich die Spannungen - es kommt zu einem heftigen Streit, der es den beiden aber möglich macht, sich wieder anzunähern. Thomas ist fassungslos, dass Simone die Erpresser im Alleingang doch bezahlt hat. Simone hingegen ist zufrieden. Die EDV im Rathaus funktioniert wieder und die brisanten Infos über ihre Vergangenheit bleiben geheim. Doch der Hacker informiert das Heideecho. In Thomas keimt der Verdacht, bei dem Ganzen könnte es sich um einen privaten Rachefeldzug gegen Simone handeln. Als Torben herausfindet, dass Theo sein Insider-Wissen über "Blütenweiß" zu seinen Gunsten genutzt hat, macht er ihm heftige Vorwürfe. Hannes dagegen findet, man muss einen Gegner mit den eigenen Waffen schlagen. Allerdings hat auch er moralische Bedenken, weil Theo gegenüber Eliane nicht offen spielt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cheryl Shepard (Sydney) Mickey Hardt (Mathis) David C. Bunners (Holger) Constantin Lücke (Patrick) Gerry Hungbauer (Thomas) Brigitte Antonius (Johanna) Hermann Toelcke (Gunter) Originaltitel: Rote Rosen Regie: Laurenz Schlüter, Patrik Fichte Drehbuch: Martina Müller Kamera: Rainer Nolte, Wulf Sager Musik: Tunepool

Jetzt im TV Tennis

Tennis

Eurosport 03:00 bis 07:05

Seit 233 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 83 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 83 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 83 Min.