kabel1 classics 01:25 bis 03:20 Actionfilm Zwei sind nicht zu bremsen I 1978 16:9 HDTV Die Mafia kontrolliert die Spielcasinos in Süd-Florida - sehr zum Missfallen von Admiral O'Connors, denn dort werden seine Matrosen abgezockt. O'Connors will die Gangster mit deren eigenen Waffen schlagen: Zusammen mit dem Offizier Johnny, der ein brillantes Zahlengedächtnis hat, und dessen Halbbruder Charlie, einem Glücksspieler, sprengen sie die Banken der Spielcasinos. Die Mafiosi scheinen machtlos - bis Oberboss Parapolis Johnny zu einem letzten großen Spiel einlädt. Schauspieler: Terence Hill (Johnny Firpo) Bud Spencer (Charlie Firpo) Luciano Catenacci (Carabulis) Salvatore Borghese (Nynfus) Kim McKay (Mullemaus) Riccardo Pizzuti (Mancino) Marisa Laurito (Schwester Susanna) Originaltitel: Pari e dispari Regie: Sergio Corbucci Drehbuch: Mario Amendola, Bruno Corbucci, Sabatino Ciuffini, Sergio Corbucci Kamera: Luigi Kuveiller Musik: Maurizio de Angelis, Guido de Angelis Altersempfehlung: ab 12