Das Erste 09:05 bis 09:55 Telenovela Rote Rosen Folge: 2339 D 2016 Stereo Untertitel HDTV Merle ist erschüttert, dass ihre Trennung von Gunter auch das Aus ihrer Freundschaft zu Sydney bedeutet, denn Sydney ist ihrem Bruder Gunter gegenüber loyal. Sie hat zwei ihrer wichtigsten Menschen verloren. Da erfährt Merle auch beruflich einen harten Dämpfer: Ihre Gärtnerei ist für die Schädlingsplage in Lüneburg verantwortlich! Die Rosenhaus-Gemeinschaft ist sich uneins über die Nutzung des Gartens: Torben will die Sauna, Britta ein Trampolin und Carla erwartet ihren marmornen Adonis. Doch als die Statue ankommt, besteht sie nur noch aus zerbröckelten Einzelteilen, worüber alle durchaus erleichtert sind. Eliane ist froh, dass Mathis seine Gefühle zu ihr bekennt. Bei der ersten Lieferung der Askanierpark-Wäsche gerät sie jedoch akut in Bedrängnis, doch Theo und Mathis helfen ihr aus der Patsche. Theo und Edda wetten, wer es länger ohne Handy aushält. Dabei ist Theo sauer, weil er wegen des Handys seinen Führerschein eine Zeit lang abgeben muss. Thomas baut Sandra auf, die noch immer unter der Trennung von ihrem Exmann leidet. Schauspieler: Cheryl Shepard (Sydney) Mickey Hardt (Mathis) David C. Bunners (Holger) Constantin Lücke (Patrick) Gerry Hungbauer (Thomas) Brigitte Antonius (Johanna) Hermann Toelcke (Gunter) Originaltitel: Rote Rosen Regie: Christoph Klünker, Patrik Fichte Drehbuch: Katrin Morchner Kamera: Rainer Nolte, Till Sündermann Musik: Tunepool