Das Erste 09:05 bis 10:35 Familienfilm Das Traumhotel - Malaysia D, A 2009 Stereo Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Weltenbummler Markus Winter (Christian Kohlund), Chef der angesehenen Siethoff-Hotelgruppe, ist nach Südostasien gereist, um das Luxusresort in Malaysia zu inspizieren. Außerdem will er seine gute Freundin Jennifer (Barbara Wussow) besuchen, die vor 20 Jahren mit ihrem Mann ein kleines Strandhotel eröffnet hat. Seit einem halben Jahr ist Jennifer Witwe und ganz allein für ihren siebenjährigen Sohn Tom (Lino Sliskovic) und das Geschäft verantwortlich. Nun fürchtet sie, durch eine Klausel im Pachtvertrag ihre gesamte Existenzgrundlage an den Bauunternehmer Mr. Wong (Patrick Teoh) zu verlieren. Allerdings wächst in Markus der Verdacht, dass der betrügerische Wong in Wahrheit gar kein Anrecht auf das Hotel hat. Um dies zu beweisen, muss Markus Jennifers stillen Teilhaber ausfindig machen, der sich bereits vor Jahren in den malaysischen Dschungel zurückgezogen hat. Derweil spielen sich auch in Markus' eigenem Beach-Resort große und kleine Dramen ab, zum Beispiel um seinen Jugendfreund, den Unternehmer Lorenz Henschel (Günther Maria Halmer). Dieser ist mit seiner neuen Assistentin Sonja (Tina Ruland) nach Malaysia gereist, um ein lukratives Großprojekt unter Dach und Fach zu bringen. Der rastlose Workaholic denkt von morgens bis abends nur ans Geschäft - und übersieht dabei, dass die hübsche Sonja für ihn weit mehr sein könnte. Erst als Sonja aus Protest kündigt, weil für Lorenz' Kaufhaus ein Kulturzentrum abgerissen werden soll, erkennt er, dass die junge Frau ihm mehr bedeutet, als er sich bislang eingestehen wollte. Starpianist Sascha Sorell (Johannes Brandrup) ist inkognito in dem Luxushotel abgestiegen, um nach seiner Scheidung, die von der Boulevardpresse hemmungslos ausgeschlachtet wurde, endlich zur Ruhe zu kommen. In der attraktiven Sabine Kilian (Elisabeth Lanz), die mit ihrer kleinen Tochter Marie (Pamina Grünsteidl) Urlaub macht, scheint er eine verständnisvolle Freundin und vielleicht sogar neue Liebe zu finden. Was Sascha nicht ahnt: Sabine ist eine arbeitslose Journalistin, die mit einer Exklusiv-Story über Sascha ihren alten Job wiederbekommen könnte. Doch je mehr Zeit sie mit dem sensiblen Künstler verbringt, desto stärker gerät sie in einen Gewissenskonflikt. Vor zauberhafter Kulisse erzählt "Das Traumhotel - Malaysia" dramatische und romantische Geschichten von Menschen, deren Leben fernab der Heimat unerwartet eine neue Wendung nimmt. Neben Christian Kohlund sind Günther Maria Halmer, Tina Ruland, Barbara Wussow, Elisabeth Lanz, Johannes Brandrup und Ankie Beilke zu sehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christian Kohlund (Markus Winter) Tina Ruland (Sonja Lehmann) Günther Maria Halmer (Lorenz Henschel) Barbara Wussow (Jennifer Hofmann) Lino Sliskovic (Tom Hofmann) Elisabeth Lanz (Sabine Kilian) Johannes Brandrup (Sascha Sorell) Originaltitel: Das Traumhotel Regie: Otto W. Retzer Drehbuch: Maximilian Krückl Kamera: Gero Lasnig Musik: Michael Hofmann de Boer Altersempfehlung: ab 6