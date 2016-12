RBB 06:25 bis 07:10 Dokumentation Köche und Moor Unterwegs mit Sternekoch Eberhard Lange Weihnachten: Hirschkalbsrücken geschmort und gebraten mit Walnusskruste, gesalzenen Heidelbeeren und Krapfen von der Heideniere-Kartoffel D 2016 Merken In der Weihnachts-Sendung von "Köche und Moor" geht es "wild" zu: Gemeinsam mit Sternekoch Eberhard Lange ist Max Moor unterwegs in Berlin und Brandenburg, um die Zutaten für ihr Rezept "Hirschkalbsrücken geschmort und gebraten mit Walnusskruste, gesalzenen Heidelbeeren und Krapfen von der Heideniere-Kartoffel" zu besorgen. Sternekoch Eberhard Lange aus dem "Hugos" im Berliner Hotel Intercontinental nimmt Max mit auf einen Ausflug ins "Wildgehege Glauer Tal". Auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz der Sowjetarmee im Teltow-Fläming ist ein idyllisches Stück Natur entstanden, in dem Rot- und Damwild und Mufflon-Schafe frei leben - und beobachtet werden können. Forstingenieur Maik Marsch führt die beiden durch den Naturpark und zeigt die Lieblingsplätze der Tiere. Frisches Hirschkalb bekommen sie dann beim Fläming Wildhandel im nahen Bardenitz. Besitzer Jürgen Griebsch zeigt den Besuchern seinen schönen Vierseithof. Jetzt fehlen nur noch besondere Kartoffeln für die Krapfen im Menü. Die bekommen Max und Eberhard beim "Waldpferdehof" in der Märkischen Schweiz in Dahmsdorf. Jan Sommer und Carmen Becker betreiben dort seit 2009 ihren Demeterhof mit Pferdekraft. Von Anfang an standen in dem Betrieb die Arbeitspferde und eine biologisch-dynamische Wirtschaftsweise im Zentrum. Nach diesem winterlichen Ausflug kehren Max Moor und Sternekoch Eberhard Lange zurück und bereiten ein festliches Menü zu, das nicht nur köstlich ist, sondern auch ganz leicht nachgekocht werden kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Max Moor Originaltitel: Köche und Moor

