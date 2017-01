RTL TVI 21:00 bis 22:35 Sonstiges Mon beau-père et nous USA 2010 Stereo Merken Des quiproquos à deux doigts de semer la zizanie... Greg et Pam Furniker sont à présent parents de jumeaux, Henry et Samantha, et s'apprêtent à emménager dans leur nouvelle maison. Greg, promu chef de service des infirmiers, reçoit la visite d'une jeune VRP délurée, Andi Garcia, venue faire la présentation du " Sustengo ", un nouveau médicament contre les troubles érectiles... Le soir même, Jack son beau-père le contacte pour lui annoncer qu'il a réussi à éviter un infarctus et qu'il souhaite faire de lui le nouveau patriarche qui lui succèdera... Mais Jack, qui ne se remet pas de la rupture de son autre fille, est persuadé que Greg trompe Pam avec Andi ! Il profite de l'arrivée de Kevin, l'ancien amour de jeunesse de Pam, pour inciter sa fille à se tourner vers lui ! Mais cette dernière refuse. La situation s'envenime lorsque Jack surprend Greg en train de dîner avec Andi et que cette dernière tente de le séduire... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert De Niro (Jack Byrnes) Ben Stiller (Greg Focker) Owen Wilson (Kevin Rawley) Dustin Hoffman (Bernie Focker) Barbra Streisand (Roz Focker) Blythe Danner (Dina Byrnes) Teri Polo (Pam Focker) Originaltitel: Little Fockers Regie: Paul Weitz Drehbuch: John Hamburg, Larry Stuckey, Greg Glienna, Mary Ruth Clarke Musik: Stephen Trask Altersempfehlung: ab 6