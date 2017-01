France 3 22:30 bis 00:10 Sonstiges Le chat et la souris F 1975 Stereo 16:9 Merken Le corps sans vie de monsieur Richard, un promoteur immobilier milliardaire, est retrouvé dans sa luxueuse villa. L'inspecteur Lechat, élément efficace et apprécié de la police malgré ses méthodes peu conventionnelles, est chargé de l'enquête. Pour lui, la femme de Richard fait une suspecte idéale. Elle a pu vouloir se débarrasser de son époux pour toucher une importante prime d'assurance-vie, ou bien encore se venger de la liaison que son époux entretenait avec une actrice porno, Manuelle. Mais madame Richard a un alibi solide. Lechat tente pourtant de la confondre par tous les moyens, quitte à recourir à la séduction... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michèle Morgan (Mme Richard) Philippe Léotard (Pierre Chemin) Serge Reggiani (Inspecteur Lechat) Jean-Pierre Aumont (M. Richard) Valérie Lagrange (Manuelle) Christine Laurent (La fille du commissaire) Michel Peyrelon (l'assureur) Originaltitel: Cat and Mouse Regie: Claude Lelouch Drehbuch: Claude Lelouch Musik: Francis Lai