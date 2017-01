ATV 2 20:15 bis 22:00 Komödie Daddy Cool F, USA 1994 2017-01-15 17:30 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Der geschiedene André verbringt den Weihnachtsurlaub wie jedes Jahr mit seinem Töchterchen Nicky. Leider entpuppen sich die erholsamen Festtage in der Karibik dieses Jahr als Zerreißprobe für Papas Nerven: Denn aus seinem kleinen Mädchen ist inzwischen eine hübsche, aber auch frühreife 14-jährige geworden. Als die Verehrer Schlange stehen, hängt der Haussegen restlos schief. Denn die kecke Nicky schreckt nicht einmal davor zurück, ihren Vater als Liebhaber auszugeben, um ihren Auserwählten zu erobern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gérard Depardieu (Papa André) Katherine Heigl (Nicole) Dalton James (Ben) Lauren Hutton (Megan) Faith Prince (Diana) Stephen Tobolowsky (Mike) Ann Hearn (Stella) Originaltitel: My Father the Hero Regie: Steve Miner Drehbuch: Francis Veber, Charlie Peters Kamera: Daryn Okada Musik: David Newman, Michael Muhlfriedel Altersempfehlung: ab 6

