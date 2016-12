sixx 04:35 bis 05:05 Comedyserie Friends with Better Lives Annika und die Knoten USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Wills neue Bekanntschaft Annika will nur eines von ihm: aufregenden Sex. Will ist begeistert, denn jetzt kann er sich und seinen Freunden endlich beweisen, dass er im Bett kein Langweiler ist. Doch das, was Annika mit ihm vorhat, übersteigt seine Vorstellungskraft - und endet in einem Alptraum. Währenddessen ertappt Kate Jules und Andi dabei, wie sie ohne sie Jules' Hochzeit planen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Van Der Beek (Will) Majandra Delfino (Andi) Zoe Lister Jones (Kate) Brooklyn Decker (Jules) Rick Donald (Lowell) Kevin Connolly (Bobby) Amanda Lund (Annika) Originaltitel: Friends with Better Lives Regie: Fred Savage Drehbuch: Justin Nowell Kamera: Alan Keath Walker

