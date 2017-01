Niederlande 2 18:50 bis 19:25 Sonstiges Nederland Zingt Middelburg NL 2017 HDTV Merken Vanuit de Nieuwe Kerk in Middelburg. Aan deze opname werken bijzondere koren mee, waaronder Jong Mannenkoor Salomo o.l.v. Peter Wildeman en Vocaal Ensemble Voice Four o.l.v. Jan Wisse. Daarnaast verleent soliste Sharon Kips haar medewerking. Organiste is Margreeth de Jong en de samenzangleiding is in handen van Martin Zonnenberg. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Nederland zingt