Rhein-Neckar 10:05 bis 10:30 Dokumentation Meinheim - ein ungewöhnliches Stadtportrait Was bedeutet Heimat? Wo fühlt man sich zu Hause? Das sind Fragen, die sich jeder dann und wann im Leben stellt. Die Filmemacherin Irina Rutz hat diese Fragen Menschen gestellt, die sich Mannheim als Lebensmittelpunkt ausgesucht haben oder in die Stadt hineingeboren wurden. An ungewöhnlichen Orten und in unerwarteter Kulisse erzählen sie, was sie mit der Quadratestadt verbindet. Entstanden ist auf diese Weise ein ebenso ungewöhnliches Stadtporträt. Originaltitel: Meinheim - ein ungewöhnliches Stadtportrait