Servus TV 00:10 bis 01:30 Melodram Der Glanz des Hauses Amberson USA 1942 Nach dem Buch von Booth Tarkington Stereo 16:9 HDTV Im Jahr 1873 gehört die Familie Amberson zu den reichsten und einflussreichsten Familien im US-Staat Indiana. Die Tochter des Hauses, Isabel (Dolores Costello), verliebt sich in den Erfinder und Konstrukteur Eugene (Joseph Cotten). Doch die Familie stellt sich gegen eine Hochzeit, worauf Eugene die Stadt verlässt. Als er 20 Jahre später als erfolgreicher Automobilbauer zurückkehrt, blüht die alte Verbindung mit Isabel wieder auf. Doch ihr Sohn George (Tim Holt) lehnt den "neureichen" Verehrer seiner Mutter ab und versucht alles, um ihr Glück zu verhindern? Eindrucksvolles Drama über den Aufstieg und Fall einer US-amerikanischen Familie Anfang des 20. Jahrhunderts, das 1943 vierfach für den Oscar nominiert war. Herausragend sind neben Orson Welles kraftvoller Inszenierung die großartigen Leistungen des Schauspieler-Ensembles um Joseph Cotton, Dolores Costello und Tim Holt. Schauspieler: Joseph Cotten (Eugene Morgan) Anne Baxter (Lucy Morgan, Eugenes Tochter) Tim Holt (George Amberson-Minafer) Dolores Costello (Isabel Amberson-Minafer) Agnes Moorehead (Fanny Minafer) Don Dillaway (Wilbur Minafer) Ray Collins (Jack Amberson) Originaltitel: The Magnificent Ambersons Regie: Orson Welles Drehbuch: Orson Welles Kamera: Stanley Cortez Musik: Bernard Herrmann Altersempfehlung: ab 16