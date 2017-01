RTL2You 06:10 bis 07:10 Dokusoap MJUNIK - Home Of YOU Auf den Spuren von Romeo und Julia D 2016 16:9 HDTV Merken Für Roxi geht heute ein Teenie-Traum in Erfüllung, denn sie hat ein Shooting für eine Fotostory in einem Magazin und natürlich nimmt sie uns zu den unterschiedlichen Locations mit. Filiz begibt sich derweil auf die Spuren von Romeo und Julia. Ob sie ihren persönlichen italienischen Romeo in Verona trifft? Sophia wiederum fährt zu ihrer Family nach Gera und erzählt, wie es mit ihrem frischgebackenen Freund, der ja aus Holland kommt, zukünftig weitergehen soll. Da sie ihre Urlaubspläne auf Eis legen musste, gönnt sich Luisa stattdessen einen Besuch in einem Luxus-Spa. Auch Lina ist im Spa dabei und freut sich auf das Date, das sie am Abend hat. Doch dann kommt alles anders und Lina ist megasauer. Doch was ist passiert? In Google-Kalender eintragen Originaltitel: MJUNIK - Home Of YOU

