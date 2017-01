RTL2You 13:15 bis 13:40 Trickserie One Piece Die Mümmelmonster J 2001 Stereo Merken Sanji und Ruffy haben sich mit Vivi auf den Weg zu Dr. Kulehas Schloss gemacht, aber sie kommen unterwegs immer wieder in größte Schwierigkeiten, weil sie von riesigen Lapins, den Raubhasen, angegriffen werden. Lysop, Vivi und Dalton suchen Dr. Kuleha, die überraschend von den Bergen heruntergekommen ist, um sie zu bitten, wieder auf ihr Schloss zurückzukehren, um Nami zu helfen. Aber wo immer sie auch auftauchen, Dr. Kuleha ist schon wieder verschwunden. Aber die Jagd geht weiter. Es stellt sich heraus, dass Dalton früher in der Leibgarde Wapols war, sich aber jetzt von ihm losgesagt hat. Als Wapol plötzlich mit seinen Leuten in Big Horn auftaucht, macht sich Dalton auf den Weg, um eine alte Rechnung zu begleichen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: One Piece