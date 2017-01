RTL2You 07:10 bis 07:30 Trickserie One Piece Auf nach Alabasta! J 2001 Stereo Merken Unsere Freunde sind bereits auf dem Weg nach Alabasta, da fällt einem Dorfbewohner in Drumm ein, dass vor kurzer Zeit ein Mann nach Ruffy gefragt hat und ihm gesagt hat, wenn er Ruffy mit dem Strohhut träfe, soll er ihm ausrichten, dass er innerhalb von zehn Tagen nach Alabasta kommen soll. Bei dem Mann handelte es sich um Ace. Vivi erklärt unterdessen Chopper und den anderen Freunden die Zusammenhänge der Baroque-Firma; und Mr. 2 muss auf Little Garden feststellen, dass Mr. 3 nicht dort ist. Also kehrt er um und macht sich auf dem schnellsten Weg auf nach Alabasta, wo Mr. Zero alias das Krokodil erfährt, dass Piraten in der Stadt sind. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: One Piece