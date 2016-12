Während Homer zufällig als Komiker Karriere macht und auf Tour geht, säubert Marge gemeinsam mit anderen Helfern das Haus der Katzenfrau Eleanor Abernathy. In Marge erwacht der Messie, denn sie findet viele Dinge einfach zu schade zum Wegwerfen und hortet sie in ihrem eigenen Haus. Rasch ist auch dieses vermüllt und Homer soll seine Frau wieder zur Vernunft bringen. In Google-Kalender eintragen