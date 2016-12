N24 Doku 09:35 bis 10:20 Dokumentation Schule der Krieger - Absprung zum freien Fall D 2014 Merken Sie fallen vom Himmel - im Ernstfall in die Hölle: die Fallschirmjäger der Bundeswehr. Die Elitesoldaten unter ihnen sind die Freifaller. Ihre Aufgabe ist es, Personal, Waffen und Ausrüstung hinter den feindlichen Linien abzusetzen. An ihrem Schirm gleitend, können sie Grenzen und feindliche Verbände unentdeckt passieren. Doch vorher müssen sie eine harte Ausbildung absolvieren. N24 hat Soldaten von den Trockenübungen und dem Windkanal bis zum ersten freien Fall begleitet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Schule der Krieger