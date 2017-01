OKTO 22:00 bis 23:40 Kultur Oktoskop Die Zeit vergeht wie ein brüllender Löwe Merken Eine Sendung in Kooperation mit der Viennale 2016. R.: Philipp Hartmann, D 2013 Die Zeit als Gegenstand eines Films ist ein unmögliches Unterfangen. Aber Hartmanns ebenso schlaue wie witzige, analytische wie spekulative Herangehensweise findet Wege und Bilder, Argumente und Anmutungen, um von ihr zu erzählen. So erzählen, als wäre sie ein Lufthauch, ein Raum, ein Gedicht oder eben: ein brüllender Löwe. Regisseur Philipp Hartmann ist zu Gast bei Robert Buchschwenter im Studio. In Google-Kalender eintragen