Slovenija 2 20:05 bis 22:50 Musikfilm My Fair Lady USA 1964 20 40 60 80 100 Merken Die wundersame Wandlung vom armen Blumenmädchen zur respektierten Lady mit Hilfe der Sprachwissenschaft ist eine der bekanntesten Geschichten des letzten Jahrhunderts. Auf George Bernhard Shaws überaus erfolgreiches Theaterstück "Pygmalion" (1912) folgte die Musical-Version "My Fair Lady" von Alan Jay Lerner (Buch und Lyrik) und Frederick Loewe (Musik). Sie brach am Broadway alle Rekorde und bescherte der Welt eine Reihe von Evergreens wie "I Could Have Danced All Night" und "The Rain In Spain". Das Filmstudio Warner Bros. kaufte die Rechte für eine happige Summe, engagierte den Erfolgsregisseur George Cukor, scheute bei der Verfilmung keinen Aufwand und machte "My Fair Lady" zu einem der erfolgreichsten Musicals der Filmgeschichte. Zur Belohnung gab es acht Oscars, unter anderem in der Kategorie "Bester Film" und "Bester Hauptdarsteller" (Rex Harrison). Warner Bros. trafen eine folgenschwere Entscheidung, als sie Superstar Audrey Hepburn, die ihre Songs von Marni Nixon singen lassen musste, der weniger bekannten Julie Andrews vorzogen, die den Part auf der Bühne verkörpert hatte. Andrews bekam nämlich in demselben Jahr einen Oscar als beste Hauptdarstellerin für "Mary Poppins", während Hepburn leer ausging. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Audrey Hepburn (Eliza Doolittle) Rex Harrison (Professor Henry Higgins) Stanley Holloway (Alfred P. Doolittle) Wilfrid Hyde-White (Colonel Pickering) Gladys Cooper (Mrs. Higgins) Jeremy Brett (Freddie Eynsford-Hill) Theodore Bikel (Zoltan Karpathy) Originaltitel: My Fair Lady Regie: George Cukor Drehbuch: Alan Jay Lerner Kamera: Harry Stradling Musik: Frederick Loewe

