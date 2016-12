Slovenija 2 18:40 bis 20:05 Liebesfilm The Beat of Love SLO 2015 20 40 60 80 100 Merken In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Jernej Gasperin (Bruno) Judita Frankovic (Nina) Zlatan Cordic Zlatko (Zoki) Dalaj Eegol (Music expert) Zvezdana Garic (Vesna) Matic Klemenc (Leon) Sasa Pavcek (Ninina mama) Originaltitel: The Beat of Love Regie: Boris Petkovic Drehbuch: Boris Petkovic Musik: Blaz Celarec