ORF 3 04:15 bis 05:15 Porträt Falco Stereo 16:9 Merken Vor 30 Jahren ging erstmals "Der Kommissar" um - ein Song, der am Beginn der Solokarriere des wahrscheinlich größten österreichischen Popmusikers stand: Falco (1957 - 1998). Mit der stilisierten Paraphrase auf das Wiener Untergrundmilieu fand der bis dahin nur Insidern bekannte Musiker Hans Hölzl auch seine später so charakteristische Art: gegeltes Haar, affektierte Gesten, deutsch-englische Kunstsprache. Die Dokumentation "Falco" erzählt die von Hochs und Tiefs geprägte Lebensgeschichte dieses Popkünstlers. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Falco

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 479 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 279 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 209 Min. Kon-Tiki

Abenteuerfilm

RTL II 03:25 bis 05:05

Seit 94 Min.