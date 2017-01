Sky Sport Austria 21:15 bis 23:45 Basketball Basketball: Österreich Arkadia Traiskirchen Lions - Swans Gmunden, 19. Runde A Stereo 16:9 HDTV Merken Wiedersehen macht Freude: Nun ja, zumindest für die Swans Gmunden. Zuletzt ballerten die Jungs von Coach Bernd Wimmer die Traiskirchner Lions mit 81:78 aus der Halle und sind damit weiterhin Verfolger Nummer eins des Tabellenführers Oberwart. Die Löwen müssen unterdessen nach drei Niederlagen in Serie um ihren Play-off-Platz bangen. Helmut Niederhofer, der sportliche Leiter, brachte es nach der Gmunden-Pleite auf den Punkt: "Es war heute ein Duell zwischen einer Mannschaft, die es gewohnt ist zu gewinnen und einer Mannschaft, die es gewohnt ist zu verlieren. Genau so war es dann auch." Zeigen sich die Lions beim Rückspiel endlich von ihrer bissigen Seite? Kommentar: Erich Auer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

