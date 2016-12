Nick 20:35 bis 21:00 Kinderserie 100 Dinge bis zur Highschool Das Melde-dich-Ding USA 2015 Merken Während Fenwick einmal mehr eine Eins im Test geschrieben hat, muss Crispo sich wieder mit einer Vier begnügen. Er beantwortet die Frage, ob er sich denn im Unterricht meldet und nachfragt, wenn er etwas nicht verstanden hat, mit "Nein". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Raajeev Aggerwhil (Mr. Bored) Will Babbitt (Julio) Jack De Sena (Mr. Roberts) Henry Dittman (Mr. Martin) Stephanie Escajeda (Mrs. Martin) Originaltitel: 100 Things to Do Before High School Regie: Jonathan Judge Drehbuch: Scott Fellows