Nick 12:45 bis 13:10 Trickserie Teenage Mutant Ninja Turtles Panik in der Kanalisation USA 2012 Merken Die Turtles müssen ihr Versteck in der Kanalisation verteidigen, das Bradford durch eine gefährliche Chemikalie zerstören will. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Teenage Mutant Ninja Turtles Regie: Alan Wan, Ciro Nieli Drehbuch: Jeremy Shipp Musik: Sebastian Evans