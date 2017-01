Niederlande 2 11:25 bis 12:25 Sonstiges De Wereld Draait Door NL 2017 HDTV Merken Met: Taco Dibbits komt praten over Tom Kaplan. De Amerikaan die in het bezit is van de allergrootste privécollectie met Hollandse meesters ter wereld. * De film Moonlight volgt drie periodes uit het leven van een jonge Afro-Amerikaanse man die worstelt met zijn identiteit, mannelijkheid, seksuele geaardheid en plaats in de wereld. Lovend onthaald door de pers en grote kanshebber bij de Oscars. We bespreken de film met Stephanie Afrifa. * Frank van der Lende presenteert drie bijzondere acts, uit drie verschillende genres die vorig weekend op Noorderslag te zien waren: BARTEK, Celine Cairo en SMIB. * Tafelheer is Akwasi. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Matthijs van Nieuwkerk Originaltitel: De wereld draait door

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 15:10

Seit 263 Min. Tennis

Tennis

Eurosport 09:15 bis 14:15

Seit 182 Min. Sport extra Wintersport

Sonstiges

ZDF 11:15 bis 13:00

Seit 62 Min. Stöckl.

Talkshow

3sat 11:30 bis 12:30

Seit 47 Min.