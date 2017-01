RTL 9 20:40 bis 22:40 Sonstiges Terre champ de bataille USA 2000 2017-01-21 18:40 Merken Dans les années 3000, il n'y a plus de pays ni de villes. La Terre est devenue une vaste étendue de territoires abandonnés et arides. A l'intérieur de huit dômes protégeant des villes minières s'activent les Psychlo, une race d'extra-terrestres venue détruire toutes civilisations humaines mille ans auparavant. Quelques humains ont survécu, se terrant dans des villages de fortune. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Travolta (Terl) Barry Pepper (Jonnie Goodboy Tyler) Forest Whitaker (Ker) Kim Coates (Carlo) Sabine Karsenti (Chrissy) Michael Byrne (Parson Staffer) Christian Tessier (Mickey) Originaltitel: Battlefield Earth Regie: Roger Christian Drehbuch: Corey Mandell, J.D. Shapiro Musik: Elia Cmiral Altersempfehlung: ab 16

