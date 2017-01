ATV 2 22:00 bis 22:55 Krimiserie Rookie Blue Rettendes Geständnis CDN 2011 2017-01-20 01:35 Stereo Merken Andy und die anderen Rookies sollen beim Eingang zu einem Konzert für Sicherheit sorgen. Als plötzlich Schüsse fallen wird ein Mädchen in den Hinterkopf getroffen und Andy angeschossen. Bei der Jagd nach dem Schützen wird Detective Jo Rosati zur Hilfe gezogen, die eine gemeinsame Vergangenheit mit Luke zu haben scheint. Andy kämpft indessen mit den traumatischen Erlebnissen. Gail und Chris haben wieder zueinander gefunden, was die Situation innerhalb der Wohngemeinschaft mit Dov erschwert. Doch als Gail erfährt, dass Dovs älterer Bruder vor einigen Jahren gestorben ist, sieht sie ihren Kollegen mit anderen Augen?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Missy Peregrym (Andy McNally) Gregory Smith (Dov Epstein) Enuka Okuma (Traci Nash) Travis Milne (Chris Diaz) Eric Johnson (Detective Luke Callaghan) Charlotte Sullivan (Gail Peck) Matt Gordon (Oliver Shaw) Originaltitel: Rookie Blue Regie: David Wellington Drehbuch: Tassie Cameron Kamera: David Perrault Musik: Ron Sures Altersempfehlung: ab 16