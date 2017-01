ATV 2 20:15 bis 21:05 Krimiserie The Closer Mutterinstinkt USA 2009 2017-01-20 23:50 Stereo Merken Ausgerechnet als Brenda mit ihrer Nichte Charlie durch die Stadt fährt, geraten sie in eine Schulhof-Schießerei, bei der Tomas DeLeon getötet und sein Mitschüler Jake Burrell angeschossen wurde. Brenda lässt Charlie bei dem schwer verletzten Jake im Krankenhaus, während sie selbst und ihr Team nach dem Schützen suchen. Da in Tomas' Wagen Drogen gefunden wurden, vermuten die Cops anfangs, dass sie es mit einem missglückten Drogendeal zu tun haben. Doch die Spuren am Tatort zeigen, dass es der Täter in erster Linie auf Jake abgesehen hatte. Um den Schützen zu fassen, schreckt Brenda nicht davor zurück, das Vertrauensverhältnis auszunutzen, das Charlie inzwischen zu Jake aufgebaut hat... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kyra Sedgwick (Deputy Chief Brenda Johnson) J.K. Simmons (Will Pope) Corey Reynolds (David Gabriel) Robert Gossett (Captain Taylor) Anthony John Denison (Detective Andy Flynn) Jon Tenney (Fritz Howard) G.W. Bailey (Detective Lt. Provenza) Originaltitel: The Closer Regie: David McWhirter Drehbuch: James Duff, Leo Geter Kamera: David A. Harp Musik: James S. Levine

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 254 Min. Tödlicher Anruf

Horrorfilm

ProSieben 00:05 bis 01:35

Seit 69 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 54 Min. Nach eigenen Regeln

Krimi

Tele 5 00:21 bis 02:14

Seit 53 Min.