RTL II 20:15 bis 22:05 SciFi-Film The Last Days on Mars GB, IRL 2013 2017-01-21 23:30 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Für sechs Monate ist ein achtköpfiges Forscherteam auf dem Mars. Am letzten Tag der Mission macht Crewmitglied Marco Petrovic eine erstaunliche Entdeckung - versteinerte Fossilien, die die Existenz bakteriellen Lebens auf dem roten Planeten beweisen. Da er den Ruhm für sich allein einheimsen will, begibt sich Petrovic mit einem nichtsahnenden Kollegen auf eine Außenmission, um den Fund genauer zu inspizieren. Dabei stürzt er in eine Bodenspalte und der Kontakt zu ihm reißt ab. Die Forschercrew hält Petrovic für tot, doch als sie seinen Körper zu bergen versucht, ist dieser plötzlich verschwunden. Was keiner ahnt: Petrovic hat die Entdeckung nicht mit seinem Leben, sondern mit einer Infektion bezahlt, die ihn zu einer rasenden Bestie mutieren lässt. In 19 Stunden naht das Mutterschiff und holt die Crew zurück zur Erde, doch nach und nach wird allen klar, dass keiner von ihnen je wieder lebendig dorthin zurückkehren wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Liev Schreiber (Vincent Campbell) Elias Koteas (Charles Brunel) Romola Garai (Rebecca Lane) Olivia Williams (Kim Aldrich) Johnny Harris (Robert Irwin) Goran Kostic (Marko Petrovic) Tom Cullen (Richard Harrington) Originaltitel: The Last Days on Mars Regie: Ruairi Robinson Drehbuch: Clive Dawson Kamera: Robbie Ryan Musik: Max Richter Altersempfehlung: ab 16

