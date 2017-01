hr2 12:05 bis 13:00 Sonstiges Doppelkopf Am Tisch mit Deborah Feldman, "Unorthodoxe" 2017-01-20 23:04 Merken Als im Jahr 2012 Deborah Feldmans autobiografischer Bericht "Unorthodox" in den USA erschien, führte das Buch schon nach ein paar Wochen die Bestsellerliste der New York Times an. Inzwischen sind über eine Million Exemplare verkauft, und auch in Deutschland macht die Übersetzung Furore. Deborah Feldman erzählt in "Unorthodox" bestechend präzise von ihrer Kindheit und Jugend in einer chassidischen jüdischen Gemeinde in Brooklyn, New York. Und von ihrer Flucht aus diesem radikal-religiösen Umfeld, als sie Anfang zwanzig war. Inzwischen ist Deborah Feldman Anfang dreißig, lebt mit ihrem Sohn in Berlin, hat ein zweites autobiografisches Buch über ihr Leben als freie junge Frau geschrieben und spricht hervorragend Deutsch. Im hr2-Doppelkopf mit Sylvia Schwab erzählt die Autorin von den unglaublich engen Grenzen ihrer jüdischen Gemeinde, von ihrer Liebe zur Literatur und ihrem Aus- und Aufbruch in ein selbstbestimmtes Leben. In Google-Kalender eintragen Moderation: Sylvia Schwab

