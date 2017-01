NDR Info 20:15 bis 20:30 Sonstiges ZeitZeichen 20. Januar 1942: Die Wannsee-Konferenz findet in Berlin statt Merken Die Teilnehmer der Wannsee-Konferenz beschlossen nicht die sogenannte "Endlösung der Judenfrage". Die Entscheidung zu diesem Völkermord hatte Adolf Hitler bereits im Herbst 1941 getroffen. Zum Zeitpunkt der Konferenz waren bereits 900.000 Juden ermordet. Bei der Konferenz ging es unter Leitung des SSObergruppenführers Reinhard Heydrich um die administrative Umsetzung des Zieles, alle 11 Millionen Juden in Europa zu erfassen und umzubringen. Verwaltungsfachleute berieten, wer alles ermordet werden sollte, wie man die betroffenen Juden erfassen und ihren Besitz beschlagnahmen konnte; wie man Züge zur Verfügung stellen konnte, um sie zu den Vernichtungslagern zu transportieren. Widerspruch der Spitzenbeamten gab es keinen. Die Konferenz war nach eineinhalb Stunden beendet. In Google-Kalender eintragen

