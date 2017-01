puls 4 20:15 bis 22:10 Komödie Verrückt nach dir USA 2010 2017-01-22 16:10 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Eigentlich sollte es nur ein harmloser Sommerflirt werden: Die beiden Singles Erin und Garrett genießen ihre begrenzte gemeinsame Zeit in vollen Zügen, schließlich müssen sie schon bald wieder ihren Jobs nachgehen. Erin in San Francisco und Garrett in New York. Doch aus den charmanten Rendevous, den vielen Gemeinsamkeiten und der bloßen Zuneigung zueinander wird schon bald mehr. Bis die beiden feststellen, dass ihre Liebe auch über die Ferne hinweg und trotz des gut gemeinten Abratens ihres Umfelds bestehen will. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Drew Barrymore (Erin) Justin Long (Garrett) Charlie Day (Dan) Jason Sudeikis (Box) Christina Applegate (Corinne) Ron Livingston (Will) Oliver Jackson-Cohen (Damon) Originaltitel: Going the Distance Regie: Nanette Burstein Drehbuch: Geoff LaTulippe Kamera: Eric Steelberg Musik: Mychael Danna Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 253 Min. Tödlicher Anruf

Horrorfilm

ProSieben 00:05 bis 01:35

Seit 68 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 53 Min. Nach eigenen Regeln

Krimi

Tele 5 00:21 bis 02:14

Seit 52 Min.