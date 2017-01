ORF 3 23:30 bis 01:05 Komödie Zwei Väter einer Tochter A 2003 2017-01-20 04:25 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der Möbelfabrikant Albert und der Portier Paul könnten beide die Väter von Conny sein, Resultat eines längst verdrängten Seitensprungs beider Männer mit derselben Frau. Was gerade zu einem Riesenproblem wird, denn Conny fordert unbezahlte Alimente ein - aus 30 Jahren. Pauls eheliches Glück und Alberts geschäftliche Zukunft stehen auf dem Spiel. Eine großflächige Vertuschungsaktion beginnt und führt in das perfekte Chaos. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Elfi Eschke (Conny Herzog) Peter Fricke (Albert Summer) Karl Merkatz (Paul Weinstein) Marco Rima (Freddy Summer) Ruth-Maria Kubitschek (Jacqueline Summer) Helma Gautier (Sandra Weinstein) Katharina Stemberger (Diana Summer) Originaltitel: Zwei Väter einer Tochter Regie: Reinhard Schwabenitzky Drehbuch: Reinhard Schwabenitzky Kamera: Fabian Eder Musik: Hannes Michael Schalle